В Версале проходит встреча президентов России и Франции

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Во французском Версале началась встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, передаёт корреспондент РИА Новости.

Макрон встретил Путина у входа в Версальский дворец, два лидера поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатием. Во дворце был выстроен почетный караул, оркестр исполнил короткий марш.

После того, как Путин и Макрон вошли в угловой кабинет для переговоров, президенты снова обменялись рукопожатием для фотографов, затем лидеры двух стран и их делегации расположились в кабинете. Переговоры проходят в закрытом режиме, без прессы.