По принципу взаимности: МИД рассказал об ответе Эстонии на высылку консулов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российский МИД пообещал ответить Эстонии на высылку двух дипломатов. Как заявил замглавы ведомства Владимир Титов, в подобных делах между странами действует принцип взаимности.
В эстонском МИД комментировать решение властей отказались.
Дмитрий Казеннов возглавлял российское генконсульство в Нарве с октября 2015 года. Дипломат владеет персидским и английским языками, имеет дипломатический ранг советника первого класса. Казеннов работал на различных должностях в дипмиссиях в Афганистане и Индии, а с 2004 года возглавлял отдел в консульском департаменте МИД.
Андрей Сургаев работал в генконсульстве в должности консула-советника.
Ответ Москвы
"Мы уже заявление делали о том, что этот провокационный акт эстонских властей не останется без ответа. Еще раз могу подтвердить, что он не останется без ответа. В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности", — сказал журналистам первый замглавы внешнеполитического ведомства Владимир Титов.
В пятницу МИД назвал решение Таллина "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом".
Какие есть варианты
Высылка дипломатов из какой-либо страны обычно заканчивается аналогичными мерами. В Москве считают, что подобные действия будут предприняты и в этот раз.
"Высылка российских дипломатов — очередной шаг в недружественной политике Эстонии по отношению к России. Смысл этой политики — вновь и вновь создавать раздражители и через это провоцировать напряженность, а затем и ответную реакцию России", — отметил сенатор.
По его словам, эту ответную реакцию представляют как выражение агрессии и подтверждение угрозы, что, в свою очередь, используют для того, чтобы "напоминать о себе в кругах НАТО и ЕС, привлекать к себе внимание со стороны США и заручаться дополнительной поддержкой — политической, финансовой и военной".
Косачев выразил уверенность, что в этой ситуации России следует "реагировать адекватно и зеркально, не давать поводов для встречных обвинений, но и не оставлять без ответа".
"Чтобы другим неповадно было", — заключил он.
Аналогичную позицию заняли и в Общественной палате. Председатель комиссии палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина заявила, что Таллин выслал российских дипломатов по указанию "американских кураторов".
"Уверена, что России надо отвечать на такие выпады, и думаю, что реакция МИД не заставит себя долго ждать", — добавила она.
Процедура высылки дипломатов
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству — в любое время и без обоснования причин — право объявить кого-либо из дипломатического персонала персоной нон-грата.
Статус персоны нон-грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов.
Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана с подозрением в шпионаже ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Она может также служить символическим признаком неудовольствия.
Последний громкий дипломатический скандал с высылкой российских дипломатов произошел в США в конце прошлого года. Тогда администрация Барака Обамы предписала покинуть страну сразу 35 сотрудникам дипмиссии.
Тогда Москва не стала предпринимать никаких ответных мер. Все американские дипломаты, работавшие в России, остались в стране.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, но оставляет за собой право на ответ.