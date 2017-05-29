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Политика

По принципу взаимности: МИД рассказал об ответе Эстонии на высылку консулов

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Высылка российских дипломатов из Эстонии (7)
13:5429.05.2017
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© РИА Новости / Сергей СтепановПерейти в фотобанкГенеральное консульство РФ в Нарве. Архивное фотоГенеральное консульство РФ в Нарве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российский МИД пообещал ответить Эстонии на высылку двух дипломатов. Как заявил замглавы ведомства Владимир Титов, в подобных делах между странами действует принцип взаимности.

Вид на Нарвскую крепость. Государственная граница России и Эстонии проходит посередине реки Нарвы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Недружественный акт": МИД России ответил на высылку дипломатов из Эстонии
Решение о высылке двух российских дипломатов Таллин принял в минувшую пятницу. Генкосул в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Сергей Сургаев должны покинуть страну до конца марта.

В эстонском МИД комментировать решение властей отказались.

Дмитрий Казеннов возглавлял российское генконсульство в Нарве с октября 2015 года. Дипломат владеет персидским и английским языками, имеет дипломатический ранг советника первого класса. Казеннов работал на различных должностях в дипмиссиях в Афганистане и Индии, а с 2004 года возглавлял отдел в консульском департаменте МИД.

Андрей Сургаев работал в генконсульстве в должности консула-советника.

Ответ Москвы

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев: Россия должна зеркально ответить на высылку дипломатов из Эстонии
В понедельник в российском МИД рассказали, какими будут ответным меры Москвы.

"Мы уже заявление делали о том, что этот провокационный акт эстонских властей не останется без ответа. Еще раз могу подтвердить, что он не останется без ответа. В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности", — сказал журналистам первый замглавы внешнеполитического ведомства Владимир Титов.

В пятницу МИД назвал решение Таллина "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом".

Какие есть варианты

Высылка дипломатов из какой-либо страны обычно заканчивается аналогичными мерами. В Москве считают, что подобные действия будут предприняты и в этот раз.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эстония выслала российских дипломатов по указанию США, считают в ОП
Так, в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал Москву дать "зеркальный ответ" на действия Таллина.

"Высылка российских дипломатов — очередной шаг в недружественной политике Эстонии по отношению к России. Смысл этой политики — вновь и вновь создавать раздражители и через это провоцировать напряженность, а затем и ответную реакцию России", — отметил сенатор.

По его словам, эту ответную реакцию представляют как выражение агрессии и подтверждение угрозы, что, в свою очередь, используют для того, чтобы "напоминать о себе в кругах НАТО и ЕС, привлекать к себе внимание со стороны США и заручаться дополнительной поддержкой — политической, финансовой и военной".

Косачев выразил уверенность, что в этой ситуации России следует "реагировать адекватно и зеркально, не давать поводов для встречных обвинений, но и не оставлять без ответа".

"Чтобы другим неповадно было", — заключил он.

Аналогичную позицию заняли и в Общественной палате. Председатель комиссии палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина заявила, что Таллин выслал российских дипломатов по указанию "американских кураторов".

Генеральное консульство РФ в Нарве, Эстония
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Высланные Эстонией российские дипломаты должны покинуть страну до конца мая
"Эстонские власти, приняв решение о высылке российских дипломатов с территории страны, в очередной раз показали свою недальновидность и несамостоятельность. Я не думаю, что они сами его приняли, похоже на то, что указание было отдано американскими кураторами, для которых подобные провокации — стандартный информационный механизм, по крайней мере для прежней администрации", — сказала Сутормина РИА Новости.

"Уверена, что России надо отвечать на такие выпады, и думаю, что реакция МИД не заставит себя долго ждать", — добавила она.

Процедура высылки дипломатов

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству — в любое время и без обоснования причин — право объявить кого-либо из дипломатического персонала персоной нон-грата.

Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2017 годах
Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста.

Статус персоны нон-грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов.

Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана с подозрением в шпионаже ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Она может также служить символическим признаком неудовольствия.

Последний громкий дипломатический скандал с высылкой российских дипломатов произошел в США в конце прошлого года. Тогда администрация Барака Обамы предписала покинуть страну сразу 35 сотрудникам дипмиссии.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В МИД назвали провокацией выдворение российских дипломатов из Эстонии
Вашингтон также закрыл доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.

Тогда Москва не стала предпринимать никаких ответных мер. Все американские дипломаты, работавшие в России, остались в стране.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, но оставляет за собой право на ответ.

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