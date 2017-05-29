Чижов заявил о бесперспективности возвращения Росии в формат G8

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Результаты прошедшего саммита G7 подтверждают, что возвращения России в формат "восьмерки" бесперспективно, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"С одной стороны, итоги невыразительные, с точки зрения субстанции, а с другой, довольно примечательные с точки зрения того, что подспудно зревшие трансатлантические противоречия вылезли наружу… Это хорошо известно и по выступлениям, и по содержанию итоговых документов", — сказал Чижов.

По его словам, это "лишний раз подтверждает правильность позиции российского руководства о том, что как-то опять вернуть ее в восьмерочный формат — это дело, в общем-то, занятие, во-первых, не очень перспективное, во-вторых, не больно и нужное".

Чижов предложил сравнить итоги прошедшего саммита G7 с саммитом "двадцатки" в начале июля в Гамбурге.

Говоря об итоговом документе саммита и заявлений относительно России, Чижов добавил, что "по-моему, там ни одного нового слова не появилось, как и ни одного слова не вычеркнуто, так что ничего нового".