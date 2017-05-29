Совфед поддержал назначение Небензи постпредом при ООН

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации поддержал назначение замглавы МИД России Василия Небензи постпредом России при ООН, рассказал РИА Новости источник в комитете.

На вопрос агентства об одобрении кандидатуры Небензи он ответил утвердительно.

Ранее кандидатуру Небензя обсудил Международный комитет Госдумы. Источник в комитете заявил РИА Новости, что депутаты одобрили его кандидатуру.

Москва рассчитывает, что Небензя поедет в Нью-Йорк в качестве постпреда при ООН уже летом.

Согласно российской конституции, президент назначает и отзывает дипломатических представителей России в иностранных государствах и международных организациях после консультаций с профильными комитетами палат Федерального собрания.

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Он занимал пост с 8 апреля 2006 года, был представителем России в Совете Безопасности ООН.