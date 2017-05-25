Комитет ГД поддержал кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на должность постпреда России при ООН, сообщил РИА Новости источник, принимающий участие в заседании комитета.

"Комитет поддержал кандидатуру Небензи", — отметил собеседник агентства.

Согласно Конституции РФ, президент РФ назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях.

Как сообщалось ранее, 29 мая кандидатура Небензи будет рассмотрена Советом Федерации.

Предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.