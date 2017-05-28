Премьер Индии рассказал о программе визита в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая — РИА Новости, Инсаф Басиров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Санкт-Петербург помимо участия в Петербургском международном экономическом форуме и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным проведет переговоры с рядом российских губернаторов, посетит Пискаревское мемориальное кладбище, Эрмитаж и Институт восточных рукописей, говорится в заявлении премьера, распространенным канцелярией правительства.

В понедельник Моди отправится в Германию, затем посетит Испанию и 31 мая прибудет в Санкт-Петербург.

Программа визита премьера начнется с посещения Пискаревского мемориального кладбища, где Моди отдаст дань памяти жертв блокады Ленинграда. На 1 июня запланировано проведение 18-го российско-индийского саммита на высшем уровне.

"Я проведу 1 июня обстоятельные переговоры с президентом Путиным с целью сделать шаг вперед в нашем диалоге с момента последнего саммита в Гоа в октябре 2016 года. Делая акцент на экономических связях, президент Путин и я также пообщаемся с руководителями компаний двух стран", — говорится в заявлении. Также он посетит Эрмитаж и Институт восточных рукописей.

На следующий день Моди выступит на ПМЭФ вместе с Путиным. Моди выразил признательность за приглашение на форум в качестве почетного гостя, индийский премьер впервые примет участие в ПМЭФ.

Также Моди встретится с рядом российских губернаторов. "У меня также будет возможность пообщаться с губернаторами из различных российских регионов, чтобы продвигать обширное двустороннее взаимодействие и более активно вовлекать штаты/регионы и других ключевых партнеров", — написал премьер.

"С большим нетерпением жду визита в Санкт-Петербург в этот особый год для двусторонних отношений, когда две страны празднуют 70-летие установления дипломатических отношений", — добавил Моди.