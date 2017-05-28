Путин высоко оценил политический диалог России и Азербайджана

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с Днем республики, высоко оценив содержательный политический диалог между странами на всех уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в поздравительной телеграмме Путин отметил достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях, а также подчеркнул авторитет страны на мировой арене и ее важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

"Президент России также высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнерства, содержательный политический диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах", — говорится в сообщении.

Путин также выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнерских связей в интересах дружественных народов двух стран и в русле упрочения региональной стабильности и безопасности.