Путин высоко оценил политический диалог России и Азербайджана

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с Днем республики, высоко оценив содержательный политический диалог между странами на всех уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России также высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнерства, содержательный политический диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах", — говорится в сообщении.
Путин также выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнерских связей в интересах дружественных народов двух стран и в русле упрочения региональной стабильности и безопасности.