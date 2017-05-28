Россия готова к конструктивному диалогу с США, заявил помощник президента

РИГА, 28 мая – РИА Новости. Один из приоритетов Москвы — конструктивный диалог с Вашингтоном, от этого зависят разрешение проблем в Сирии и борьба с международным терроризмом, и нужно сделать выбор — углублять ли напряженность или начинать подъем с самой низкой точки в отношениях, заявил помощник президента России Игорь Левитин.

"Мир подошел к опасной черте. Ситуация дошла до обострения отношений России и Запада, и от экспертов зависит, как они будут разрешены. Всех проблем не решить, но нужно шаг за шагом двигаться прочь от опасной черты", — сказал Левитин на конференции Балтийский форум, которая в субботу прошла в Латвии.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает диалог с Западом и одним из приоритетов Москвы является конструктивный диалог с Вашингтоном.

"От этого диалога зависит разрешение проблем и Сирии и Ближнего Востока, и борьба с международным терроризмом, и решение других проблем. Нужно сделать выбор — еще более углублять напряженность или все же начинать подъем с самой низкой точки в отношениях России и Запада, которой мы достигли", — сказал Левитин.

Конференция Балтийский форум ежегодно проходит в Латвии. В 2017 году она прошла в Доме Черноголовых в Риге.