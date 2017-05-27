Путин отметил деловой подход КПРФ при обсуждении ключевых проблем

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и гостей XVII съезда КПРФ, отметив их взвешенный и деловой подход при обсуждении ключевых проблем развития РФ, сообщается на сайте Кремля в субботу.

"Приветствую делегатов и гостей XVII съезда Коммунистической партии Российской Федерации. Важно, что при обсуждении ключевых проблем развития России КПРФ демонстрирует взвешенный, деловой подход, предлагает конкретные программы и инициативы", — говорится в приветствии.

Путин также отметил, что одна из старейших политических партий страны неизменно проявляет высокую ответственность и, выражая интересы миллионов избирателей, широко представлена в законодательной и исполнительной власти, в органах местного самоуправления.

"Особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку ОПК, промышленности и сельского хозяйства, образования и науки, патриотическое воспитание молодежи", — добавил президент.

Он также выразил уверенность в том, что съезд пройдет в творческом, созидательном ключе и станет действенной площадкой для открытых и плодотворных дискуссий.

"Желаю вам успешной работы. Рассчитываю на продолжение конструктивного партнерства и содержательного диалога – на благо России, в интересах ее граждан", — резюмировал российский лидер.