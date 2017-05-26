Путин посетит Париж 29 мая по приглашению Макрона

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поедет в Париж по приглашению нового французского лидера Эммануэля Макрона, этот визит даст возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Как отметил Ушаков в беседе с журналистами, в Версале открывается подготовленная Государственным Эрмитажем выставка, посвященная 300-летию первого визита российского монарха Петра Первого во Францию.

"В ходе телефонного разговора нового президента Франции и Путина 18 мая после соответствующих поздравлений и обмена мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня Макрон предложил совместно отметить 300-летие поездки Петра Первого и вместе посетить эту выставку в Версале", — сказал Ушаков.

Он отметил, что в привязке к совместному посещению выставки произойдет знакомство двух лидеров, и пройдут неформальные переговоры в достаточно узком составе, чтобы лучше почувствовать нюансы позиций России и Франции и установить рабочий контакт.

"Мы эту идею поддержали и считаем, что посещение Версаля предоставляет возможность откровенного, доверительного обмена мнениями по широкому кругу вопросов. Это будет важная первая встреча нового президента Франции с Путиным. Сформирована достаточно интересная, насыщенная программа", — сказал Ушаков.

Он отметил, что президенты сначала проведут переговоры в узком составе "один плюс два", "что дает возможность поговорить и лучше почувствовать друг друга". После этого, по словам Ушакова, переговоры продолжатся в расширенном составе, а затем лидеры дадут пресс-конференцию.