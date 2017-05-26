Путин поменял состав президиума Госсовета

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин осуществил ротацию состава президиума Государственного совета РФ; в число членов президиума включены восемь глав регионов, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Новый состав президиума Госсовета выглядит следующим образом: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

Прежний состав президиума был утвержден распоряжением от 22 ноября 2016 года, в него входили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, губернатор Камчатского Края Владимир Илюхин, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Псковской области Андрей Турчак, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.