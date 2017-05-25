МИД заявил, что Россия анализирует проходящий в Брюсселе саммит НАТО

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия ведет анализ проходящего в Брюсселе саммита НАТО, по итогам эксперты подготовят заключение по саммиту, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп. Еще в ходе своей предвыборной кампании Трамп выступал с критикой альянса. Американским избирателям он пообещал добиться роста оборонных расходов стран-членов НАТО и усилить роль альянса в борьбе с терроризмом.

"Вы имеете ввиду результаты саммита НАТО, который сейчас проходит? Мы сейчас их анализируем, и будет дана подробная оценка, когда эксперты подготовят заключение по всем этим итогам", — сказала Захарова.

Она отметила, что подробный комментарий по саммиту появится на сайте российского внешнеполитического ведомства в ближайшее время.

Саммит в Брюсселе был анонсирован в итоговом коммюнике Варшавского саммита, состоявшегося менее года назад. Вскоре после вступления Трампа в должность президента генсек альянса Йенс Столтенберг объявил, что предстоящая встреча будет не полномасштабным саммитом, а особой встречей, главной целью которой будет организация визита нового американского лидера.

Итогового коммюнике после встречи не ожидается, лидеры планируют принять два доклада: по справедливому распределению бремени и по борьбе с терроризмом.