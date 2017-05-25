В Госдуме назвали образцовыми отношения России и Китая

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Отношения России и Китая — образец того, как должны строиться отношения между двумя великими державами в современном мире, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников в ходе встречи с замглавы ЦК КПК по проверке дисциплины Чжао Хунчжу.

"Мы очень высоко оцениваем нынешнее состояние российско-китайских отношений, рассматриваем наше всестороннее партнерство в качестве важнейшего приоритета внешней политики нашей страны… Наши отношения — это образец того, как должны строиться отношения между двумя великими державами в современную эпоху", — заявил Мельников.

Он также отметил успешное межпарламентское взаимодействие между двумя странами, в том числе и между профильными комитетами.