Глава МВД Австрии Соботка посетит Россию 29 мая

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка 29 мая посетит с официальным визитом Россию, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

В четверг Соботка принял российского дипломата в своем ведомстве в Вене. По словам Сыромолотова, это были первые контакты с министерством внутренних дел Австрии, посвящённые борьбе с терроризмом, в которых с обеих сторон участвовали представители спецслужб и полиции, обмениваясь взглядами на эти темы.

"Министр рассказал со своей стороны о том, как он готовится к визиту 29 мая", — рассказал Сыромолотов.

По его информации, в рамках визита ожидаются встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, своим коллегой из российского министерства внутренних дел Владимиром Колокольцевым, руководителем МЧС России Владимиром Пучковым и министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым.