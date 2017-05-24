ЦИК России отдал вакантный депутатский мандат члену ЛДПР Андрейченко

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский Центризбирком передал ставший вакантным мандат депутата Госдумы координатору регионального отделения ЛДПР в Приморье Андрею Андрейченко.
"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией ЛДПР Андрейченко Андрею Валерьевичу", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.
Ранее в этот день краевые парламентарии досрочно прекратили полномочия депутата заксобрания Приморья Андрейченко из-за его перехода в Госдуму.