ЦИК России отдал вакантный депутатский мандат члену ЛДПР Андрейченко

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский Центризбирком передал ставший вакантным мандат депутата Госдумы координатору регионального отделения ЛДПР в Приморье Андрею Андрейченко.

Госдума ранее досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы от ЛДПР Василия Тарасюка в связи с его смертью. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал РИА Новости, что решением Высшего совета партии ставший вакантным мандат будет передан депутату законодательного собрания Приморья Андрею Андрейченко, который также является координатором регионального отделения партии.

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией ЛДПР Андрейченко Андрею Валерьевичу", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.

Ранее в этот день краевые парламентарии досрочно прекратили полномочия депутата заксобрания Приморья Андрейченко из-за его перехода в Госдуму.