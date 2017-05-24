Медведев: половина госпрограмм исполняется на уровне ниже среднего

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эффективными признаны только 18 российских госпрограмм, остальные исполняются на уровне ниже среднего, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В отличие от исполнении бюджета, здесь данные совсем не идеальные. Выполнение только половины — то есть 18 государственных программ — признано эффективным, другая половина характеризуется уровнем исполнения ниже среднего", — сказал Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что итоги реализации 37 государственных программ проанализированы в докладе минэкономразвития.

Как подчеркнул премьер, "все те позиции, которые обычно в таких случаях озвучиваются, касаются и прошлого года". "Ответственные исполнители, ведомства должны принять необходимые меры по исправлению ситуации с отстающими государственными программами и доложить в правительство до 1 июля текущего года", — сказал Медведев.