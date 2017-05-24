МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Китай во второй половине 2017 года, проведет встречу со своим китайским коллегой, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Во второй половине года планируется официальный визит в КНР председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, в рамках которого пройдет 22-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Ее предварят заседания четырех "больших" межправкомиссий на уровне вице-премьеров по энергетическому, инвестиционному, гуманитарному сотрудничеству и входящих в их состав нескольких десятков подкомиссий и рабочих групп по подготовке регулярных встреч глав правительств. Намечено проведение очередного раунда двусторонних консультаций по стратегической безопасности, а также по вопросам взаимодействия в сфере безопасности, правопорядка и юстиции", — говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду.