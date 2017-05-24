Дутерте предложил Путину дружбу и попросил современное оружие

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен дружить с Москвой и рассчитывает на поставки современного оружие. Об этом шла речь на переговорах Дутерте с российским лидером Владимиром Путиным.

Перенос переговоров

Изначально встреча политиков должна была состояться 25 мая, однако филиппинский лидер решил экстренно вернуться на родину, где правительственные войска ведут бои с группировкой, которая поддерживает террористов из "Исламского государства"*.

Дутерте сообщил Путину, что ему необходимо вернуться на родину, где идут боевые действия против террористов.

"Мне, к сожалению, нужно улететь туда и быть там. Там гибнут люди", — заявил Дутерте в начале переговоров.

Будучи уже в Москве президент Филиппин ввел чрезвычайное положение провинции Минданао на юге страны.

Чего хочет Манила

Дутерте сказал Путину, что Филиппины нуждаются в современных образцах вооружения.

"У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГИЛ*, с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие. Я приехал, чтобы заручится вашей поддержкой и просить вашей помощи", — сказал Дутерте.

Филиппинский лидер отметил, что Москва является "надежным партнером".

"Хочу пожелать вам, чтобы несмотря ни на что, такие инциденты, как у нас, повторялись как можно реже. Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой, предложить нашу дружбу", — добавил он.

Стороны также обсудили торговые отношения между Москвой и Манилой.

"Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот", — подчеркнул Дутерте.

В ответ Путин заявил, что у двух стран есть немало направлений для сотрудничества.

"У нас много перспективных интересных направлений, включая энергетическое машиностроение, транспортную инфраструктуру, энергетику и, конечно, сотрудничество в области военно-технического взаимодействия", — сказал российский лидер.

"Мы знаем, что наши сотрудники, коллеги хорошо поработали и подготовили целый пакет документов. Ваши министры здесь остаются, и завтра этот пакет документов, который направлен на развитие наших связей, будет подписан", — добавил Путин.

Филиппины "отходят" от США

Перед визитом в Москву Дутерте дал большое интервью российским СМИ. Филиппинский лидер, в частности, раскритиковал США, заявив, что исключил Вашингтон из списка стран, у которых Манила будет просить помощи.

Запад резко критикует Дутерте за его методы борьбы с наркоманией в стране. По данным ООН, с момента прихода политика к власти в мае прошлого года в стране были убиты более шести тысяч человек, связанных с наркоторговлей.

"Я делаю все для моего государства. Когда я выдвигался на пост президента, я поставил на карту мою честь, мою жизнь. И я не позволю моей стране скатиться в пропасть. Четыре миллиона филиппинцев страдают от наркозависимости. Это не просто цифра, не просто проблема. Это проблема и для других стран, в том числе Евросоюза. Так что я решил держать дистанцию от них", — заявил Дутерте.

"Я вижу перспективы для новой дружбы, новых путей сотрудничества между Филиппинами и Китаем, а также остальными странами АСЕАН и Европой. Но я специально исключил США из списка стран, у которых я буду искать новые источники помощи, содействия", — добавил филиппинский лидер.

Говоря о правах человека, Дутерте заявил, что " Америка вышла за пределы своих естественных полномочий в отношениях с другими государствами".

"С конца 60-х США начали оказывать государствам поддержку, но в то же время начали вмешиваться в их дела. Дошло до того, что они предлагали помощь той или иной стране в обмен на то, чтобы она ввела законы об однополых браках и тому подобное. Речь здесь не только о правах человека, но и о продвижении смехотворных теорий образа жизни. И я сказал, что это перебор", — пояснил президент Филиппин.

При этом Дутерте высоко оценил свои отношения в американским президентом Дональдом Трампом.

"Я ничего не имею против Америки. У нас все хорошо. Трамп мой друг", — сказал политик.

Ранее Дутерте весьма резко критиковал предыдущего президента США Барака Обаму. Так, филиппинский лидер требовал от Вашингтона не рассматривать его страну "как собачку на поводке".

Дело доходило и до прямых оскорблений в адрес Обамы. В начале сентября прошлого года филиппинский лидер назвал своего коллегу "сукиным сыном". В ответ американский президент назвал Дутерте "колоритным парнем".

Буквально через месяц президент Филиппин повторил свои слова в адрес главы Белого дома и заявил, что Манила должна "распрощаться" с США.

Отношения с Россией и Китаем

В интервью для российских СМИ Дутерте также заявил, что сейчас в мире "можно полагаться только на слова России и Китая".

"Если ситуация в мире, в том числе в том, что касается ИГИЛ*, ухудшится, я буду не то чтобы вынужден, но буду открыт к оборонительным альянсам. А сейчас полагаться можно только на слова России и Китая. Америка лицемерна. Там левая рука не знает, что делает правая, так что всегда будут проблемы, недопонимания и если не ненависть, то неприязнь друг к другу", — отметил филиппинский президент.

Он добавил, что еще на этапе выдвижения в президенты заявил, что "придет время, когда на территории моей страны не должно быть любых — не только американских — военных".

"Но когда это произойдет, еще предстоит решить", — заключил собеседник.

Филиппины несколько десятилетий были колонией США. Несмотря на то, что в 1946 году страна получила независимость, у Манилы и Вашингтона есть несколько действующих военных соглашений.

* Террористическая организация, запрещенная в России.