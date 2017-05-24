Подготовленный к визиту Дутерте пакет документов подпишут в среду

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пакет документов, подготовленный к визиту президента Филиппин в Россию, будет подписан в среду, заявил российский президент Владимир Путин в начале переговоров с президентом Филиппин.

Вечером во вторник стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство"* группировкой. Дутерте заявил в начале встречи с Путиным, что должен вернуться на Филиппины.

"Мы знаем, что наши сотрудники, коллеги хорошо поработали и подготовили целый пакет документов. Ваши министры здесь остаются, и завтра этот пакет документов, который направлен на развитие наших связей, будет подписан", — сказал Путин.

* Террористическая организация, запрещенная в России.