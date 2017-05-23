Дутерте заявил Путину, что должен экстренно вернуться на Филиппины

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Филиппинский президент Родриго Дутерте заявил в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что должен вернуться на Филиппины, где не прекращаются боестолкновения.

"По-прежнему идут боевые действия, столкновения. Мне, к сожалению, нужно улететь туда и быть там. Там гибнут люди, погибли люди", — сказал Дутерте, открывая переговоры с российским президентом.

Вечером во вторник стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство"* группировкой. Представитель президента Эрнесто Абелла сделал данное заявление в Москве, где Дутерте находится с визитом.

* Террористическая организация, запрещенная в России.