Песков прокомментировал возможность участия Путина в выборах-2018

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Предвыборной президентской кампании нет, раздумий и планов тоже, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности участия главы российского государства Владимира Путина в новых выборах в качестве самовыдвиженца.

"Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец, а не от партии "Единая Россия".