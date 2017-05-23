Путин встретится с президентом Македонии 24 мая в Москве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 мая встретится с македонским коллегой Георге Ивановым, который прибудет в Москву с рабочим визитом, говорится в сообщении Кремля.

"Ожидается, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Планируется также обмен мнениями по актуальной региональной тематике, прежде всего — ситуации в балканском регионе", — говорится в сообщении.

В сообщении Кремля отмечается, что Иванов прибудет в Москву для участия в церемонии вручения присужденной ему Международным общественным Фондом единства православных народов премии им. Святейшего Патриарха Алексия II.