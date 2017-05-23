Сенатор: Россия не может отделить взнос в ПАСЕ от выплат в Совет Европы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия будет продолжать осуществлять взносы в ПАСЕ, хотя не принимает участие в работе ассамблеи, поскольку эти взносы идут в пакете с другими платежами в Совет Европы и разделить их нельзя, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Ранее " Известия " написали со ссылкой на имеющуюся у газеты информацию, что Россия планирует урезать ассигнования в СЕ в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ.

"Вся проблема в том, что взнос в Совет Европы Россия вносит пакетно, за работу нашей страны во всех организациях СЕ, и этот взнос нельзя разделить между ЕСПЧ, Советом министров и ПАСЕ", — сказал Морозов. По его словам, в случае неуплаты Россией взноса в СЕ встал бы вопрос о выходе страны из этой организации, тогда как это не отвечает российским интересам.

"Выходить из Совета Европы как панъевропейской организации для нас нецелесообразно, мы потеряем слишком многое в политическом плане", — отметил сенатор.

Он признал, что сложившаяся ситуация, когда российская делегация не принимает участие в работе ПАСЕ, однако платит взносы в эту организацию, "а затем на наши же деньги в Россию приезжают мониторинговые группы и критикуют нас", является "нелогичной".

"Но в случае с СЕ мы находимся в тупиковой регламентной ситуации", — констатировал Морозов.

ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности Организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.