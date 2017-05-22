Комитет ГД по безопасности выступил против отсрочки "пакета Яровой"

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддерживает инициативу о переносе на пять лет срока вступления в силу пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"), который, в частности, позволяет хранить информацию пользователей телефонной и интернет-связи, сообщил в понедельник глава комитета Василий Пискарев.

Ранее в Госдуму сенаторов Совета Федерации был внесен законопроект, предлагающий перенести на 2023 год срок вступления в силу этих нововведений.

"Положения федерального закона еще не вступили в силу, и практика правоприменения данных норм к настоящему времени не сформирована. Нам необходимо дождаться их вступления в силу, и посмотреть, возникнут ли трудности с реализацией", — сказал Пискарев журналистам.

Он подчеркнул, что такой законопроект также не поддерживается профильным комитетом Совета Федерации.

"Предлагаемые федеральным законом меры не нужно откладывать в "долгий ящик". Их как можно скорее необходимо реализовать в качестве дополнительных рычагов противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности", — заключил глава комитета.