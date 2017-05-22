Медведев рассказал о работе правительства над планом действий до 2025 года

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в генеральном консульстве РФ в Стамбуле с представителями российских СМИ. 22 мая 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в генеральном консульстве РФ в Стамбуле с представителями российских СМИ. 22 мая 2017

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Российское правительство продолжит работу над планом действия правительства на 2017-2025 годы, который включает в себя в числе прочего оптимизацию налоговой системы; у президента есть еще ряд вопросов к обсуждению по этой теме, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства отметил, что кабмин видит все составляющие для успешного развития экономики несоциальной сферы.

"Для этого необходимо предпринять целый ряд мер, которые в этом плане (действий правительства до 2025 года — ред.) и изложены… Это план довольно-таки объемный, включающий в себя набор мероприятий в самых разных областях: это инвестиционная сфера, это регулирование инновационной деятельности, вложение в высокотехнологичную экономику, это и оптимизация налоговой системы и развитие социальной жизни",- рассказал премьер.

"Я не буду сейчас их более подробно перечислять, просто потому что еще необходимо окончательно досогласовать все эти мероприятия. Мы договорились о том, что работа правительства будет продолжена, у президента запланирован целый ряд обсуждений этих вопросов", — отметил Медведев.