Новак рассчитывает на позитивное развитие отношений РФ и Ирана при Роухани

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии, глава Минэнерго РФ Александр Новак рассчитывает на положительное развитие отношений двух стран после повторного избрания Хасана Роухани президентом Ирана.

"Мы продолжаем сотрудничество с Ираном. У нас очень активно сейчас идет рост торгового оборота, различные проекты реализуются, в том числе и в области энергетики, и не только — в целом обмен инвестициями… Мы считаем, что эта ситуация будет позволять нам говорить о развитии будущих наших отношений в положительную сторону, поскольку мы продолжим реализацию всех начатых наших проектов", — заявил журналистам Новак, отвечая на вопрос, как отразится переизбрание Роухани на отношениях России и Ирана в области ТЭК.

В субботу иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах.