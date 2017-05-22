В Кремле назвали темы встречи Путина и Макрона 29 мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном 29 мая в Париже, главы государств обсудят координацию усилий в борьбе с терроризмом и урегулирование кризисов в Сирии и на Украине, а также перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Двадцать девятого мая 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона посетит Париж с визитом… В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего, по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств совместно откроют подготовленную Государственным Эрмитажем во дворце Большой Трианон Замка Версаль выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию – первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между странами.