Москва будет исходить в визовых вопросах с Украиной из принципа взаимности

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Введение или отмена виз, как правило, осуществляется на основе взаимности. Еще раз повторяю, здесь ни решения нет, ни какого-то четкого видения, поэтом говорить (об этом) было бы неверно. Но всегда все руководствуются принципом взаимности в этой области. Хотя еще раз повторяю, никаких решений на этот счет не принималось", — подчеркнул Песков.

Лидер фракции коалиции "Народный фронт" Максим Бурбак в понедельник заявил о том, что в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. В воскресенье украинские СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и партии "Народный фронт". Однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе вопрос о введении виз с Россией не стоит.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Ранее статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.