В Кремле отреагировали на слова Маккейна о Путине и Лаврове

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Не стоит преувеличивать значение оскорбительных и хамских выпадов американского сенатора Джона Маккейна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Маккейн в передаче Fox News Sunday , комментируя недавнюю встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, заявил , что российскому министру "нечего делать в Овальном кабинете". Американский сенатор также назвал Лаврова "пропагандистом и приспешником" президента РФ Владимира Путина.

"Эта позиция хорошо известна своей маниакальной ненавистью к нашей стране. Наверное, представителя законодательного органа США. Он является американским политиком, до этого он, безусловно, скатывался на оскорбления, но, наверное, в первый раз на такие оскорбления за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственным деятелям, тем более такой страны, как США", — сказал Песков.

На вопрос, создает ли это сложности в российско-американском диалоге, Песков ответил: "Слава богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Давайте не будем преувеличивать значение этих оскорбительных выпадов, хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями".