Клинцевич прокомментировал заявления Маккейна о Путине и Лаврове

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия должна быть готова к тому, что российско-американские отношения могут опуститься до пещерного уровня; об этом свидетельствуют высказывания сенатора Джона Маккейна о встрече президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, считает член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее Маккейн в передаче Fox News Sunday, комментируя недавнюю встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, заявил, что российскому министру "нечего делать в овальном кабинете". Американский сенатор также назвал Лаврова "пропагандистом и приспешником" президента РФ Владимира Путина.

"Если называть вещи своими именами, то Джон Маккейн, выступив с подобными комментариями, продемонстрировал всему миру, до какого пещерного уровня при определенных обстоятельствах могут опуститься российско-американские отношения. Конечно, такое развитие событий маловероятно, но отнюдь не исключено, и мы должны к нему быть готовыми", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По его словам, за Маккейном в США "стоят известные и довольно влиятельные силы, чьи интересы он и выражает".