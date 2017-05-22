В Думе ответили на слова "жуткого русофоба" Маккейна о Путине и Лаврове

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн — известный русофоб и "старый участник холодной войны", поэтому, кроме оскорблений России, от него ничего ждать не приходится, однако такого рода выпады показывают, что МИД РФ идет верным курсом, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее Маккейн в передаче Fox News Sunday, комментируя недавнюю встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, заявил, что российскому министру "нечего делать в овальном кабинете". Американский сенатор также назвал Лаврова "пропагандистом и приспешником" президента РФ Владимира Путина.

"Маккейн — старый участник холодной войны, он известный провокатор и жуткий русофоб, поэтому ничего другого, как оскорблений и хамства в отношении России, от него ждать не приходится", — заявил Новиков РИА Новости.

"Однако то, что он на такие вещи срывается, означает, что он чувствует себя неуверенно, и такие выпады являются хорошим показателем для российской дипломатии", — добавил депутат.