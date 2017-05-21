Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Париж 29 мая

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Кремле своевременно сообщат о визите президента РФ Владимира Путина в Париж, если он состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что визит Путина во Францию состоится 29 мая. По данным издания, поводом для визита станет открытие в резиденции французских королей в Версале выставки, посвященной Петру I.

"Мы своевременно сделаем объявление", — сказал Песков, отвечая на вопрос, о возможности визита Путина в Париж и переговорах с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.