Главной заслугой Путина считают действия во внешней политике, показал опрос

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Главной заслугой президента России Владимира Путина за последний год россияне назвали твердую политическую позицию и действия на международной арене, заявив, что деятельность президента на третьем сроке президентства соответствует их ожиданиям, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), опубликованного в пятницу.

Согласно опубликованным данным, 9% респондентов назвали действия Путина на международной арене и твердую политическую позицию главной заслугой президента за последний год, а 5% опрошенных заявили, что им понравились решения Путина в социальной сфере. Кроме того, к заслугам президента россияне причислили военную операцию в Сирии, присоединение и развитие Крыма, политику по отношению к Украине, помощь другим странам, укрепление обороноспособности страны, а также отметили его конкретные выступления и высказывания.

По данным ФОМ, в перечень не понравившихся россиянам действий президента вошли низкий уровень жизни людей (7%), нерешенность экономических проблем, недостаточный контроль за соблюдением законов, недостаточное внимание к вопросам внутренней политики.

В целом, говоря о деятельности президента, 63% опрошенных заявили, что работа Путина соответствует тому, чего они ожидали в 2012 году, об обратном заявили 24% россиян.

Как сообщает ФОМ, 42% россиян считают, что в ходе третьего срока Путин справляется со своими обязанностями лучше, чем в предыдущие два президентских срока работы, 35% считают, что первоначальный уровень работы сохраняется, а 16% заявили, что президент стал хуже справляться со своими обязанностями, чем в первые два срока.

Согласно данным опроса, 32% респондентов считают, что серьезные перемены в стране (как к лучшему, так и к худшему) обусловлены деятельностью Владимира Путина; 30% опрошенных считают, что перемены к лучшему происходят благодаря президенту, а к худшему — из-за не зависящих от него причин; а 21% считают, что серьезные перемены в стране происходят в силу не зависящих от Путина причин.

Кроме того, более половины респондентов (52%) заявили, что президент действует, руководствуясь мнением граждан, а 37% выразили мнение, что мнение граждан для президента — это не самое главное.

Отвечая на вопрос о "команде Путина", большинство опрошенных (85%) выразили мнение, что у президента есть "своя команда", а 8% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Также 54% опрошенных считают, что окружение президента влияет на принимаемые решения, об отсутствии подобного влияния высказались 29% опрошенных. Среди лиц, влияющих на решения президента, в частности, россиянами были названы премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Опрос "ФОМнибус" проходил 13-14 мая в 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.