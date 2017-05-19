Власти США пытаются оказывать влияние на выборы в России, считает депутат

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции Справедливая Россия Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции Справедливая Россия Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти США активно занимаются пропагандой под видом журналистики и пытаются оказывать влияние на результаты выборов в РФ, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ — "Радио Свобода", "Голос Америки", CNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР). Комитет ГД по информационной политике провел расширенное заседание с участием экспертов по этому вопросу.

Левин, выступая с докладом на пленарном заседании ГД, сказал, что Затулин в ходе расширенного заседания комитета отмечал, что его инициатива напрямую связана с попытками США на законодательном уровне ограничить работу российских СМИ Russia Today и Sputnik в Америке.

"В то же время факты показывают, что американское правительство само активно занимается пропагандой под видом журналистики и пытается оказывать влияние на результаты выборов в Российской Федерации", — сказал Левин.

При этом глава комитета ГД напомнил, что Затулин оставил за собой право, в случае дальнейшей эскалации ситуации американской стороной вокруг российских СМИ внести в Госдуму предложения по зеркальным мерам в отношении американских пропагандистских ресурсов, работающих в российском информационном пространстве.

"Ряд присутствовавших на заседании депутатов от других фракций высказал готовность поддержать его предложение в случае, если они будут внесено", — добавил парламентарий.