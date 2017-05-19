Власти США пытаются оказывать влияние на выборы в России, считает депутат

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти США активно занимаются пропагандой под видом журналистики и пытаются оказывать влияние на результаты выборов в РФ, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.
Левин, выступая с докладом на пленарном заседании ГД, сказал, что Затулин в ходе расширенного заседания комитета отмечал, что его инициатива напрямую связана с попытками США на законодательном уровне ограничить работу российских СМИ Russia Today и Sputnik в Америке.
При этом глава комитета ГД напомнил, что Затулин оставил за собой право, в случае дальнейшей эскалации ситуации американской стороной вокруг российских СМИ внести в Госдуму предложения по зеркальным мерам в отношении американских пропагандистских ресурсов, работающих в российском информационном пространстве.
"Ряд присутствовавших на заседании депутатов от других фракций высказал готовность поддержать его предложение в случае, если они будут внесено", — добавил парламентарий.