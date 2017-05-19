Бречалов готов участвовать в выборах главы Удмуртии и сотрудничать с ЕР

УФА, 19 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерении участвовать на выборах главы региона и выразил готовность сотрудничать с партией "Единая Россия", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы руководителя республики.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении секретаря Общественной палаты Александра Бречалова и.о. главы Удмуртии вместо отправленного в отставку Александра Соловьева, который подозревается в получении взяток на 140 миллионов рублей.

Представитель пресс-службы главы Удмуртии процитировал слова Бречалова на встрече партийного актива удмуртского регионального отделения "Единой России" с секретарем генсовета партии Сергеем Неверовым: "Я принял решение. Я буду участвовать в выборах главы Удмуртии. Если коллеги на политсовете примут такое решение, я готов сотрудничать с "Единой Россией".

Кроме того, Неверов предложил Бречалову возглавить список кандидатов-единороссов на выборах депутатов госсовета Удмуртии, добавил собеседник агентства.