Депутат Исаев: ряд американских СМИ вмешиваются в российскую политику

МОСКВЫ, 19 мая — РИА Новости. В "Единой России" полагают, что имеет место открытое вмешательство ряда американских СМИ во внутреннюю политику РФ, в частности, во время последних думских выборов, заявил первый зампред фракции Андрей Исаев.

Он отметил, что сегодня в Госдуме заслушают доклад комитета по информационной политике на предмет соблюдения ряда американских СМИ российского законодательства.

"Мы предварительно посмотрели материалы этого отчёта, они чрезвычайно интересны. С нашей точки зрения имеет место открытое вмешательство этих государственных СМИ во внутреннюю политику РФ, в частности, например, во время последних думских выборов", — сказал Исаев журналистам.

По его словам, эти средства массовой информации последовательно дискредитировали представленные в парламенте политические партии и наоборот поддерживали те две политические партии, которые в сентябре на думских выборах не получили поддержки российских избирателей.

Ранее Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ — "Радио Свобода", "Голос Америки", СNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР). Комитет ГД по информационной политике провел расширенное заседание с участием экспертов по этому вопросу.