ЛДПР предлагает ограничить срок пребывания на посту губернатора

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутаты от партии ЛДПР Алексей Диденко, Александр Шерин и Антон Морозов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет губернаторам занимать свою должность только в течение одного срока – пяти лет.

По мнению авторов законопроекта, срок замещения должности высшим должностным лицом субъекта России должен быть меньше по сравнению со сроком, предусмотренным конституционной нормой для президента России (два срока подряд).

"Значительно меньший масштаб задач, решаемых главой субъекта Российской Федерации, обуславливает не только более краткий срок его полномочий — пять лет, но и меньшее количество таких сроков… Соответственно, руководитель субъекта Российской Федерации должен замещать должность лишь один срок", — обосновывают предлагаемое нововведение его разработчики.

Повторное последующее замещение данной должности действующим губернатором допускается с согласия президента РФ.