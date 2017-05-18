Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро ситуацию на рынке нефти, в том числе в контексте выполнения договоренностей по корректировке добычи, говорится в сообщении пресс-службы Кремля в четверг.

"По инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро… Затронута ситуация на глобальном нефтяном рынке, в том числе в контексте выполнения договоренностей между странами-членами ОПЕК и не входящими в эту организацию государствами по корректировке объемов добычи нефти", — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили актуальные вопросы российско-венесуэльского стратегического партнерства, реализации взаимовыгодных проектов в различных областях.