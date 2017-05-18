Источник: комитет ГД поддержал кандидатуру Антонова на пост посла в США

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность посла России в США, сообщил РИА Новости источник, участвующий в заседании комитета.
"Кандидатура Антонова поддержана", — отметил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, международный комитет Совета Федерации планирует рассмотреть кандидатуру Антонова 22 мая.
Согласно Конституции РФ, "президент РФ назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях".
В настоящее время должность посла РФ в США занимает Сергей Кисляк.