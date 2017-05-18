Клинцевич прокомментировал расследование в США "вмешательства России"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Назначение в США спецпрокурора по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в стране в 2016 году имеет целью объявление импичмента президенту Дональду Трампу, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"Нужно быть слепым, чтобы не видеть: готовится почва для импичмента президента", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, "реальные" шансы на то, чтобы российско-американские отношения c приходом Трампа вошли в нормальное русло, "если и существуют, то самые минимальные". "Но определенные круги в США делают все, чтобы исключить их в принципе. Им не нужны никакие неожиданности, и они не остановятся ни перед чем", — сказал он.