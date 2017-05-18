Кремль отреагировал на назначение в США "спецпрокурора по России"

Назначение в США спецпрокурора "по вмешательству России" в выборы (17)

ПЕСКОВ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКС-ГЛАВЫ ФБР СПЕЦПРОКУРОРОМ ПО ДЕЛУ "О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ РФ" В ВЫБОРЫ В США: НАМ НЕЧЕГО КОММЕНТИРОВАТЬ, ЭТО ИХ ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ