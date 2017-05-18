В СФ рассказали о последствиях назначения в США спецпрокурора по России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Назначение спецпрокурора по расследованию "вмешательства РФ" в выборы президента США может негативно отразиться на выстраивании отношений США и России, в том числе, в борьбе с международным терроризмом, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"Велика вероятность того, что это может негативно отразиться на выстраивании отношений России и США, если (президент Дональд) Трамп поддастся этому давлению и начнет доказывать, что не имеет никаких планов по сотрудничеству с Россией, в том числе, в сфере борьбы с международным терроризмом", — заявил Озеров.

Глава комитета отметил, что назначение спецпрокурора подтверждает установку ряда политических сил, в том числе некоторых демократов, на объявление импичмента Трампу. "Очевидно, что Демократическая партия, не смирившись с поражением на выборах президента США, пытается любыми способами обвинить в тех или иных преступлениях Трампа, не ставшего ещё крепко на ноги", — убеждён сенатор.

Озеров отметил, что любые расследования являются внутренним делом государства, однако выразил надежду на то, что в данном случае президент США воздержится от непродуманных шагов. "Очень важно, чтобы этот так и осталось внутренним делом США, не имело внешнеполитического продолжения, когда Трамп под давлением этого расследования откажется от любого сотрудничества с Россией, будет исходить из тех пожеланий, которые есть в том или ином политическом лагере, а не из объективно складывающейся обстановки и существующих фактов", — сказал он.