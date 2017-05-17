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Политика

Путин рассказал об американской политической шизофрении

Сюжет:
Визит Паоло Джентилони в Россию (17)
16:4117.05.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместной с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 17 мая 2017Президент РФ Владимир Путин во время совместной с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В отношениях России и Евросоюза присутствует излишняя политизация, а в США, где президента Дональда Трампа СМИ обвиняют в передаче секретных сведений на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, развивается политическая шизофрения, об этом по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилиони заявил российский лидер Владимир Путин, отметив, что есть перспективы развития российско-итальянских отношений.

Президент РФ Владимир Путин во время совместной с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин готов предоставить сенату США запись беседы Трампа и Лаврова

Премьер Италии и российский президент провели переговоры в Сочи. После общения в узком составе Джентилиони и Путин пообщались с российскими и итальянскими журналистами. После пресс-конференции они вернулись к переговорам, но уже в расширенном составе. Несмотря на то, что переговоры были посвящены российско-итальянским отношениям, самые яркие высказывания российского лидера на пресс-конференции были посвящены США.

Политизация и шизофрения

Путин на пресс-конференции заявил, что взаимоотношения России и Евросоюза в настоящий момент нельзя назвать нормальными, в них присутствует излишняя политизация. "Мы говорили и об отношениях России и Евросоюза, их нынешнее состояние нормальным назвать нельзя, необходимо постараться избавиться от излишней политизации и восстановить конструктивную атмосферу", — сказал Путин.

"Убежден, что расширение экономического сотрудничества между Россией и европейскими странами, а также налаживание полевых связей между Евразийским союзом и Евросоюзом могло бы содействовать укреплению доверия на всем пространстве Евразии", — добавил президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин об обвинениях в адрес Трампа: в США растет "политическая шизофрения"

Москва и Рим выступают за объединение усилий в борьбе с терроризмом, заявил Путин. Он отметил, что на переговорах "условились о дельнейшем углублении внешнеполитической координации".

Путин назвал политической шизофренией обвинения Трампа со стороны американских СМИ в том, что он передал Лаврову секретные сведения. "Мы в то же самое время видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты", — сказал Путин.

Президент РФ в шутку отметил, что главе российского МИД придется объявить выговор, "потому что этими "секретами" он с нами не поделился". "Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны", — сказал Путин.

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© Ruptly
Путин пошутил о выговоре Лаврову, который не поделился "секретами" Трампа

В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Те, кто "раскачивает внутриполитическую ситуацию в США" под антироссийскими лозунгами, — опасные и нечистоплотные люди, заявил Путин. "Вначале, мы когда смотрели, когда процесс внутриполитической борьбы развивался, нам было смешно. На сегодняшний день это непросто грустно, это вызывает у нас озабоченность, потому что до чего еще могут додуматься люди, которые генерируют подобную чушь, подобный бред, трудно себе представить", — сказал он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Белый дом: Трамп поделился с Лавровым данными по угрозе для США и России

"Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами, они либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди. Но в любом случае, это дело самих Соединенных Штатов и мы туда вмешиваться не собирались и не будем", — добавил Путин.

Перспективы в экономике

РФ и Италия имеют перспективы для развития торгово-экономического сотрудничества, несмотря на спад в товарообороте между странами, заявил президент РФ. По словам российского лидера, в ходе переговоров с Джентилони детально обсуждался весь спектр сотрудничества, по результатам чего стороны наметили конкретные планы дальнейшего развития.

Россия рассчитывает на участие Италии в диверсификации поставок российского газа в Европу по южному направлению, заявил Путин.

В разных сферах сотрудничества странам необходимо действовать вместе, а не подчиняться сиюминутной политической конъюнктуре, тогда результат взаимодействия будет положительным, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони во время встречи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: Россия и Италия могут развивать экономическое сотрудничество

Россия пригласила итальянский бизнес принять участия в ПМЭФ в июне, сказал Путин.

Россия будет рада принять у себя все страны, которые хотят сотрудничества, независимо от формата этого сотрудничества, заявил он.

Кроме того, по словам Путина, Италия пользуется большой популярностью у российских туристов, в России ожидают увеличения встречного турпотока.

Он отметил и сотрудничество двух стран в сфере пилотируемой космонавтики. Как сказал Путин, международный экипаж, в состав которого войдет итальянский астронавт Паоло Несполи, доставят на МКС через два месяца.

"Роснефть" и Eni в рамках визита итальянской делегации в РФ подписали соглашение о расширении сотрудничества в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга. В частности, документ закрепляет ранее оформленные договоренности компаний по бурению поисковых скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони во время встречи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: Россия ожидает увеличения встречного турпотока из Италии

Санкции без автоматизма

Джентилони заявил по итогам переговоров, что решение о продлении санкций ЕС в отношении РФ нельзя принимать автоматически. "С нашей точки зрения, наши усилия, которые мы сделали и продолжаем делать в рамках ЕС и НАТО, это подчеркнуть, что не может быть никакого автоматического возобновления санкций. Надо серьезно говорить, имея в виду ясную цель при сохранении единства Евросоюза и НАТО, потому что мы не можем работать в разделении друг от друга, но нашей целью должно быть единство наших союзов, а также серьезное обсуждение о том, как развивается ситуация на Украине", — сказал он.

Он отметил, что итальянские компании всегда доверяли российскому рынку. Он назвал это "правильным выбором" итальянских компаний. Джентилони указал, что итальянская сторона сегодня видит позитивное возобновление торговых обменов между Россией и Италией.

Джентилони назвал Петербургский международный экономический форум очень важной площадкой для дискуссий.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони во время встречи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер Италии: решение о продлении санкций нельзя принимать автоматически

РФ и Италии необходимо кооперировать усилия в борьбе с терроризмом, сказал Джентилони. Он отметил, что для решения международных кризисов G7 должна по всем вопросам работать с важнейшими партнерами, такими как РФ. Председательство в G7 перешло к Италии с 1 января 2017 года. Саммит G7 в Таормине на Сицилии намечен на 26-27 мая. Джентилони отметил важность переговоров с Путиным в преддверии встречи стран группы "Большой семерки".

Путин со своей стороны сказал, что сообщил Джентилони в преддверии саммита некую секретную информацию.

Джентилони на встрече с Путиным заявил, что оценивает российско-итальянские отношения как успешные и даже отличные.

Путин в свою очередь назвал содержательными и результативными переговоры с премьером Италии. Он отметил, что Италия является важным партнером России и стороны стремятся выстраивать конструктивные и взаимовыгодные отношения на основе равноправия, уважения и учета интересов друг друга.

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