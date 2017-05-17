Президент Македонии совершит визит в Россию в конце мая

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 17 мая – РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов посетит РФ в конце мая, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"В конце мая", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Ушаков не стал называть точную дату визита.

Македония переживает длительный политический кризис, усугубившийся после парламентских выборов 11 декабря 2016 года. Правившая ВМРО-ДПМНЕ (лидер — экс-премьер Никола Груевский) не может сформировать парламентское большинство, а оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) Зорана Заева договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства, но президент Иванов до сих пор отказывался вручить Заеву мандат на формирование правительства.