Путин и Джентилони на встрече в Сочи обсудят кризисы в Сирии и на Украине

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Италии Паоло Джентилони на переговорах в Сочи в среду обсудят вопросы борьбы с терроризмом, перспективы ливийского урегулирования, а также проблематику кризиса в Сирии и на Украине, сообщается в материалах к предстоящей встрече.

"Италия в 2017 году является непостоянным членом Совета безопасности ООН, в 2018 году будет председательствовать в ОБСЕ. С учетом этого в ходе предстоящих переговоров предполагается обмен мнениями по актуальным международным темам, включая вопросы борьбы с международным терроризмом, перспективы ливийского урегулирования, а также проблематики кризиса в Сирии и на Украине", — отмечается в материалах.