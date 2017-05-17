Избиркомы начнут информировать граждан о выборах за 30 дней

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Участковые избирательные комиссии смогут начать информировать граждан о выборах за 30 дней до дня голосования, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Соответствующие поправки было предложено внести ко второму чтению пакета законопроектов с изменениями в избирательное законодательство. В ходе заседания ЦИК в среду Гришина обратила внимание на необходимость усиления информационной работы со стороны участковых избирательных комиссий.

"Мы просили бы вас уже сейчас, разрабатывая планы информирования избирателей, предусматривать более длительные сроки работы участковых избирательных комиссий. Эти сроки, мы предполагаем, могут исчисляться, начиная с 30 дней до дня голосования, когда участковые комиссии могут начинать информационную работу", — сказала Гришина.

Секретарь ЦИК уточнила, что весь пакет материалов для участковых комиссий должны подготовить вышестоящие избиркомы.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков 3 марта внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности выборов президента РФ и выборов других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков. Поправки предполагают, в том числе, отмену открепительных удостоверений. Первое чтение законопроектов прошло 12 апреля.