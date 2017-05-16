В ЦИК рассказали, где можно будет проголосовать по заявлению со спецмаркой

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Число участков, где смогут проголосовать избиратели, менее чем за пять дней до выборов решившие голосовать на участке не по месту регистрации и оформившие заявление со специальной маркой, будет ограничено, таких избирательных участков в стране, как предполагается, будет 12-15 тысяч, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

По оценке ЦИК, эта группа избирателей, оформивших заявления в последние дни перед выборами, будет небольшой — от 200 до 500 тысяч человек, уточнил Булаев.

"Мы предполагаем, что количество участков, на которых будут голосовать люди с такими заявлениями, будет ограничено. Ограничено по одной простой причине — чтобы партии, которые захотят проконтролировать, имели возможность на эти избирательные участки направить своих профессиональных наблюдателей. На сегодняшний день мы подсчитали, что такое количество избирательных участков могло бы быть до 12-ти, максимум 15 тысяч", — сказал Булаев во вторник на заседании фракции КПРФ.

Он пояснил, что такие участки "будут в зоне доступа" — в областных, районных центрах и крупных сельских поселениях. При этом партии смогут "закрыть" эти участки своими наблюдателями.

Замглавы ЦИК уточнил, что при появлении на участке такого избирателя, оформившего заявление со специальной маркой, с ним будут работать отдельные члены участковой избирательной комиссии или, как предложила глава ЦИК Элла Памфилова, два члена избиркома от оппозиционных партий.

"Они принимают заявление, председатель избирательной комиссии извещает членов участковой комиссии, наблюдателей о том, что появился человек с таким заявлением и можно проконтролировать обоснованность его голосования на данном участке", — добавил Булаев.

В свою очередь, Памфилова в ходе заседания фракции отметила, что каких-то специальных участков для этого создавать не будут, голосование таких избирателей будет проходить на базе ныне существующих участковых комиссий.

"Мы не создаем каких-то спецучастков, мы просто просим регионы, чтобы они оценили необходимость, исходя из специфики региона, расстояния, плотности населения, выбрали несколько участков, на которые дополнительные обязанности для голосования этой группы. Никаких затрат финансовых не нужно, единственное, мы дополнительно проведем обучение", — добавила председатель ЦИК.

Она предложила, чтобы с такими избирателями работали "самые критично настроенные члены комиссий", члены избиркомов от оппозиционных партий. "Я предлагаю, чтобы занимались этим члены комиссий не от партии власти", — сказала глава ЦИК.