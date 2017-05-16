Депутат Госдумы предложил ввести санкции против окружения Порошенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек предложил рассмотреть вопрос введения персональных санкций против президента Украины Петра Порошенко и его окружения.

Президент Украины во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"Мы должны ввести ответные санкции к тем, кто наносит вред украинскому народу и разрывает вековые связи между нашими странами – это президент Украины Петр Порошенко и его националистическое окружение. Их политика нацелена на разобщение украинского народа и культурного единства евразийского пространства", — заявил РИА Новости Бальбек.

По его мнению, курс киевских властей, взятый на разрушение связей с Россией, наносит колоссальный экономический и гуманитарный ущерб, прежде всего, украинскому народу. "Мы сожалеем, что наш братский украинский народ оказался в плену политиканов, которые забыли о наших общих корнях и истоках", — подчеркнул депутат.