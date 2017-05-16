Зорькин: Россия продолжит диалог с ЕСПЧ, но будет отстаивать идентичность

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Россия готова к диалогу и компромиссу с Европейским судом по правам человека, но будет отстаивать свою идентичность, заявил во вторник на научной конференции глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

По его словам, практически все страны сталкиваются с правовыми коллизиями, когда межгосударственные органы, в том числе ЕСПЧ, не делают разницы между обычным законом и конституцией.

"На первое место в последнее время, в том числе в практике КС, вышла проблема конституционной идентичности. Проблема коллизии толкования обостряется тем, что межгосударственные органы занимают достаточно жесткую позицию. В принципе не делается различия между ординарным законом и конституцией — главным законом государства", — сказал Зорькин.

Он отметил, что Россия с большим уважением относится к авторитету ЕСПЧ и стремится достигнуть компромисса между постановлениями Страсбурга и российскими законами.

Зорькин напомнил, что одним из "камней преткновения" между РФ и Страсбургский являлось знаменитое дело ЮКОСа. ЕСПЧ посчитал, что нарушены права акционеров, так как налоговики взыскали с компании штрафы за пределами срока давности — спустя три года.

"КС же решил, что налогоплательщик обязан соблюдать принцип добросовестности. И это не только принцип налогообложения, но конституционный принцип. Стороны должны соблюдать договоры, и если ЮКОС намеренно тормозил проверку, скрывал документы, злоупотреблял защитой — то в этих условиях суд справедливо решил, что срок истек не по вине налоговых органов, а из-за злонамеренных действий ЮКОСа, поэтому органы не смогли уложиться в установленные законом три года", — отметил Зорькин.

Глава КС подчеркнул, что и в этом случае суд достиг компромисса: он решил, что акционеры имеют право на компенсацию, но она может быть выплачена из средств, скрытых ЮКОСом на зарубежных счетах.

"Мы имели возможность сказать, что, ребята, мы не хотим ничего менять, у нас есть конституция, но КС пошел по другому пути, пути общего принципа, который мы отстаивали и будет отстаивать — это диалог и компромисс. Мы будем поддерживать принцип двустороннего движения РФ и ЕСПЧ, движения навстречу друг другу. В противном случае у нас произойдет не встреча, а конфронтация", — подчеркнул председатель суда.