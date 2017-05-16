Зорькин: Россия продолжит диалог с ЕСПЧ, но будет отстаивать идентичность

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Россия готова к диалогу и компромиссу с Европейским судом по правам человека, но будет отстаивать свою идентичность, заявил во вторник на научной конференции глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
"На первое место в последнее время, в том числе в практике КС, вышла проблема конституционной идентичности. Проблема коллизии толкования обостряется тем, что межгосударственные органы занимают достаточно жесткую позицию. В принципе не делается различия между ординарным законом и конституцией — главным законом государства", — сказал Зорькин.
Он отметил, что Россия с большим уважением относится к авторитету ЕСПЧ и стремится достигнуть компромисса между постановлениями Страсбурга и российскими законами.
"КС же решил, что налогоплательщик обязан соблюдать принцип добросовестности. И это не только принцип налогообложения, но конституционный принцип. Стороны должны соблюдать договоры, и если ЮКОС намеренно тормозил проверку, скрывал документы, злоупотреблял защитой — то в этих условиях суд справедливо решил, что срок истек не по вине налоговых органов, а из-за злонамеренных действий ЮКОСа, поэтому органы не смогли уложиться в установленные законом три года", — отметил Зорькин.
"Мы имели возможность сказать, что, ребята, мы не хотим ничего менять, у нас есть конституция, но КС пошел по другому пути, пути общего принципа, который мы отстаивали и будет отстаивать — это диалог и компромисс. Мы будем поддерживать принцип двустороннего движения РФ и ЕСПЧ, движения навстречу друг другу. В противном случае у нас произойдет не встреча, а конфронтация", — подчеркнул председатель суда.