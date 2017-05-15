На примере Лужкова. МИД предупредил россиян об опасности поездок в Грузию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. МИД России предупредил граждан о рисках посещения Грузии. Поводом стало внесение властями этой страны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в черный список.

"Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно — ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Персона нон-грата

В МИД отметили, что местные власти не решились применить к бывшему мэру закон об оккупированных территориях и объявили "вердикт" уже после того, как тот покинул Грузию. "Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи — российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению", — добавили в министерстве.

Лужков приехал в закавказскую республику с друзьями и женой на майские праздники. Он посетил монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке, а также побывал в патриархии.

В четверг, 11 мая, заместитель главы МВД Грузии Шалва Хущишвили заявил, что Лужков будет занесен в черный список и больше не сможет въехать на территорию страны, поскольку неоднократно посещал Абхазию и Южную Осетию.

Стоит отметить, что в Цхинвале Лужков побывал еще в 2009 году, а в Сухуме — в 2010-м, еще занимая пост мэра Москвы. Причем во время визита в столицу Южной Осетии он открыл поселок, строительство которого было профинансировано столичным правительством.

Сам Лужков назвал намерение властей страны "неразумным и непонятным решением" и рассказал, что все же надеется приехать в Грузию на свадьбу внучки одно из своих друзей.

Сложные отношения

Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость от Тбилиси. В октябре 1999 года в Абхазии более 97% проголосовавших высказались в поддержку Конституции, провозглашающей Абхазию суверенным демократическим государством. В Южной Осетии дважды — в январе 1992 года и в ноябре 2006 года — абсолютное большинство (около 99%) участников референдума высказались за независимость республики.

После грузино-югоосетинского конфликта Сухум и Цхинвал обратились к России с просьбой о признании их независимости от Грузии, что и было сделано. Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента, подписал Указы о признании Российской Федерацией самостоятельного статуса республик.

США и Евросоюз отказались признать независимость Южной Осетии и Абхазии и заявили о поддержке территориальной целостности Грузии.

Тбилиси в ответ на решение России разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями. В октябре 2008 года в Грузии был принят закон "Об оккупированных территориях", который ограничивает экономическую и иную деятельность иностранцев в Абхазии и Южной Осетии, а также запрещает их посещение без разрешения официального Тбилиси. Нарушение правил въезда для граждан наказывается крупным денежным штрафом. В некоторых случаях предусмотрен даже тюремный срок.

Камень преткновения

После смены власти в Грузии и ухода с поста президента Михаила Саакашвили начался медленный процесс восстановления контактов между Москвой и Тбилиси. Как отмечают эксперты, в восстановлении добрососедских отношений заинтересованы обе стороны. В первую очередь, начали развиваться торговые отношения. Так, по словам профессора Тбилисского государственного университета Иосифа Арчвадзе, внешнеторговый оборот с Россией неуклонно растет. По этому показателю Россия уже приблизилась к лидеру торгового оборота с Грузией — Турцией.

При этом Грузия становится все более популярным местом отдыха россиян. В прошлом году ее посетили более миллиона граждан России, что на 12% больше, чем годом ранее. Россия входит в пятерку стран, граждане которых посетили Грузию в 2016 году. Такие данные озвучил на пресс-конференции глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе.

Недавние события в энергетическом секторе Грузии говорят о том, что влияние России в стране растет. Так, в конце декабря Тбилиси и Москва достигли нового соглашения, которое разрешает транзит российского природного газа в Армению через Грузию.

Однако вопрос восстановления дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой пока не обсуждается. По словам спецпредставителя премьер-министра страны по взаимоотношениям с Россией Зараба Абашидзе, этот вопрос встанет на повестку дня, только если будут предприниматься серьезные совместные шаги в плане мирного восстановления территориальной целостности Грузии.