На примере Лужкова. МИД предупредил россиян об опасности поездок в Грузию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. МИД России предупредил граждан о рисках посещения Грузии. Поводом стало внесение властями этой страны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в черный список.
"Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно — ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Персона нон-грата
Лужков приехал в закавказскую республику с друзьями и женой на майские праздники. Он посетил монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке, а также побывал в патриархии.
В четверг, 11 мая, заместитель главы МВД Грузии Шалва Хущишвили заявил, что Лужков будет занесен в черный список и больше не сможет въехать на территорию страны, поскольку неоднократно посещал Абхазию и Южную Осетию.
Сам Лужков назвал намерение властей страны "неразумным и непонятным решением" и рассказал, что все же надеется приехать в Грузию на свадьбу внучки одно из своих друзей.
Сложные отношения
Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость от Тбилиси. В октябре 1999 года в Абхазии более 97% проголосовавших высказались в поддержку Конституции, провозглашающей Абхазию суверенным демократическим государством. В Южной Осетии дважды — в январе 1992 года и в ноябре 2006 года — абсолютное большинство (около 99%) участников референдума высказались за независимость республики.
США и Евросоюз отказались признать независимость Южной Осетии и Абхазии и заявили о поддержке территориальной целостности Грузии.
Тбилиси в ответ на решение России разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями. В октябре 2008 года в Грузии был принят закон "Об оккупированных территориях", который ограничивает экономическую и иную деятельность иностранцев в Абхазии и Южной Осетии, а также запрещает их посещение без разрешения официального Тбилиси. Нарушение правил въезда для граждан наказывается крупным денежным штрафом. В некоторых случаях предусмотрен даже тюремный срок.
Камень преткновения
После смены власти в Грузии и ухода с поста президента Михаила Саакашвили начался медленный процесс восстановления контактов между Москвой и Тбилиси. Как отмечают эксперты, в восстановлении добрососедских отношений заинтересованы обе стороны. В первую очередь, начали развиваться торговые отношения. Так, по словам профессора Тбилисского государственного университета Иосифа Арчвадзе, внешнеторговый оборот с Россией неуклонно растет. По этому показателю Россия уже приблизилась к лидеру торгового оборота с Грузией — Турцией.
Недавние события в энергетическом секторе Грузии говорят о том, что влияние России в стране растет. Так, в конце декабря Тбилиси и Москва достигли нового соглашения, которое разрешает транзит российского природного газа в Армению через Грузию.
Однако вопрос восстановления дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой пока не обсуждается. По словам спецпредставителя премьер-министра страны по взаимоотношениям с Россией Зараба Абашидзе, этот вопрос встанет на повестку дня, только если будут предприниматься серьезные совместные шаги в плане мирного восстановления территориальной целостности Грузии.